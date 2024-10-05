截疑車擊斃6移民 2墨兵解職候查

駛經邊境管制站無停下 引發追逐開槍 墨西哥兩名士兵周二深夜在接壤危地馬拉南部邊境攔截可疑車輛時，開槍擊斃6名移民。墨西哥國防部表示，涉事士兵已解除職務等待接受調查。總統辛鮑姆下令徹查事件，強調不能再發生類似事件。

事發在恰帕斯州，墨軍巡邏隊在一條公路上發現一輛卡車及兩輛尾隨汽車，3輛汽車通過檢查站時未有停下。士兵聽到槍聲後向卡車開火，卡車上載有33人，他們分別來自埃及、尼泊爾、古巴、印度及巴基斯坦等國。士兵靠近卡車後發現4人當場死亡，並有12人受傷，其中兩人最終傷重不治，車上其餘17人則沒有受傷。

根據警方紀錄，一輛卡車經過檢查站時沒有停下受檢，引發士兵追擊及開火攔截。司機駕車沿泥路逃跑，最終車輛失去控制。檢察官證實，所有死者因槍傷致死，國防部沒有透露是否在車內檢獲武器。聯合國難民署駐墨西哥辦事處對事件深表關注，指移民在旅途中面臨巨大風險，他們必須獲得准入、旅行和融合的合法方法，避免悲劇發生。

關注者質疑移民開火說法 有關注移民權益活動人士質疑移民或蛇頭向士兵開火的說法，他們通常為了過關而行賄。墨西哥國民警衞軍於2021年曾向一輛載有移民的農夫車開火，導致一死4傷。數據顯示，2014年以來超過9,800名移民在美洲地區死亡或失蹤，其中大多人在經墨西哥赴美國途中遇險。本報綜合報道