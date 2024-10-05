烏軍稱減少傷亡 棄守東部重鎮

遭俄部隊側翼包抄 補給困難 烏軍第72機械化旅發言人普里利普卡（Arseniy Prylipka）周四證實，已從頓涅茨克州城鎮烏格列達爾（Ugledar）撤走，以減少傷亡。烏格列達爾地勢較高，高層建築密集易守難攻。俄軍自前年起曾4次大規模進攻，控制烏格列達爾後可深入烏軍防線後方。

普里利普卡指出，俄軍從側翼包抄令烏軍傷員撤離變得十分困難，同時影響後勤補給。烏格列達爾左右兩側陣地的守軍傷員首先撤走，轉進期間損失無可避免，守軍已撤至另一道防線並佔領預設陣地。普里利普卡表示，堅守烏格列達爾只會帶來更大傷亡，只有撤退才能把傷亡減至最小。他強調撤退命令由上級下達，至於路線及如何撤退，則取決於戰鬥情況。

包圍圈收緊 烏軍慌忙逃離 俄羅斯國防部同日宣布，俄軍東部集群發起果斷行動解放了烏格列達爾。來自外貝加爾邊疆區的俄軍狙擊手在戰事期間，以火力支援大部隊壓制烏軍抵抗。狙擊手分隊在城市周圍設伏，定點打擊烏軍。有狙擊手稱，當烏格列達爾包圍圈開始收緊，俄軍控制最後一條向北撤退路線時，殘存烏軍開始驚慌失措逃離陣地。俄軍太平洋艦隊海軍步兵旅一輛T80BVM坦克表現出色，在奪取烏格列達爾最後數個烏軍據點發揮關鍵作用。T80BVM從西側進入烏格列達爾，在前方為突擊隊開路。

烏軍第58摩托化步兵旅士兵內弗科（Viktor Neverko）上月中在烏格列達爾附近，與多名同袍向俄軍投降。他稱所在的第6連過去兩周減員至少200人，其中一半開小差逃走，另一半則陣亡或受傷，最後全連僅餘6人。由於沒有人收殮遺體及救治傷員，他們遺棄在戰場上。本報綜合報道