拜登：與以討論炸伊朗石油設施

【本報綜合報道】伊朗周二對以色列實施大規模彈道導彈襲擊後，以方誓言報復。美國總統拜登周四透露，美方正與以色列討論轟炸伊朗的石油設施。

拜登日前表明不會支持以色列襲擊伊朗核設施，被問及會否支持以色列打擊伊朗石油設施時，他指：「我們正討論此事，但今天不會有事發生。」拜登說，不相信中東會爆發全面戰爭，這是可以避免的，但有很多事要做，強調美國會協助以色列。一名美國官員指，以色列未決定如何反擊伊朗。

拜登聯同七國集團（G7）領袖發表聯合聲明，深切關注中東局勢升級，強烈譴責伊朗襲擊以色列，要求伊朗停止武裝黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯等。聲明續稱，互相攻擊和報復的危險循環可能令中東局勢進一步失控升級，不符合各方利益，呼籲保持克制。

伊朗總統：不能容忍以好戰 正在卡塔爾多哈出席亞洲合作對話峰會的伊朗總統佩澤希齊揚同日表明，不能對以色列的好戰保持沉默，任何類型的軍事攻擊、恐怖行為或跨越伊朗紅線的行動，都難以逃脫伊朗武裝部隊的決定性回擊。卡塔爾國王塔米指出，中東正在發生集體種族滅絕，呼籲相關各方停火，阻止以色列對黎巴嫩的侵略，重申不讓巴勒斯坦建國的話，中東將永無寧日。

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