以襲貝魯特南部無間斷 圖殲真主黨新領袖人選

擺明趕盡殺絕 遭射逾200火箭彈報復 以軍周四呼籲黎巴嫩南部25個地點民眾立即撤離，可能擴大在黎南的地面行動。黎巴嫩首都貝魯特受到連續11次空襲，轟炸非常猛烈，襲擊目標是已故真主黨領袖納斯魯拉潛在繼任人薩菲丁（Hashem Safieddine），目前未知他的生死。黎巴嫩衞生部昨日稱，過去24小時至少37人死於空襲，另有151人受傷。

空襲致37人死151傷 以軍表示，過去一日打擊逾200個真主黨據點，其中15個位於貝魯特，目標包括真主黨情報分支人員、偵察設備、總部、武器生產地點、武器庫等，合共殲滅約60名真主黨武裝分子，其中一人是7月襲擊戈蘭高地的指揮官，當時造成12名孩童死亡。另外，以軍打擊黎巴嫩接壤敍利亞的邊境口岸，防止伊朗武器流入黎巴嫩。真主黨武裝分子發射超過200枚火箭彈，攻擊以色列境內目標。

以軍發言人阿德拉伊周四凌晨呼籲，貝魯特南郊部分指定建築物內的民眾立即撤離，稱將打擊附近真主黨設施。聲明發布後不久，以軍對貝魯特南郊展開多輪空襲，共投下73噸炸彈，貝魯特及郊區多幢建築物搖晃。知情人士指，以軍趁真主黨高層開會時空襲，薩菲丁是與會者之一。

薩菲丁屬黨內潛在繼任者 60歲的薩菲丁是納斯魯拉的表弟，曾經領導真主黨執行委員會，在納斯魯拉身亡之前，薩菲丁被視為真主黨內的「二號人物」。2017年，美國國務院正式把薩菲丁列為恐怖分子。以軍昨日指，前一天的空襲擊斃真主黨通訊部門主管薩卡菲（Mohammad Rashid Sakafi）。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊昨日罕有公開布道，是繼2020年革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遇害後首次。哈梅內伊指，伊朗近期針對以色列的軍事行動是最低限度懲罰，若有必要伊朗未來將繼續同類行動。德黑蘭大莫薩拉清真寺舉行紀念儀式，悼念納斯魯拉和伊朗革命衞隊將領尼爾福魯山（Abbas Nilforooshan）。

哈梅內伊形容納斯魯拉是其兄弟和驕傲、黎巴嫩的閃耀明珠，對納斯魯拉殉難感到悲傷和哀悼。哈梅內伊呼籲回教徒團結，同享真主無窮無盡力量，指造成中東地區戰爭、不安全和落後的主要原因是以色列政權存在。本報綜合報道

以軍擴大在黎南的地面行動。 黎巴嫩民眾撤離到難民營。 貝魯特及郊區多幢建築物損毀。（Getty Images圖片） 薩菲丁