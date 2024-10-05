體重過輕玩飛索 遊客困半空

網傳影片顯示，現場6條飛索中有兩條，先後有遊客懸停在半空，需由救援人員救下。對此，白雲飛索客服中心工作人員證實當天確實發生兩組遊客被困在飛索上的意外，原因是當天受風力影響，加上遊客體重較輕。被困的遊客隨即被飛索項目的工作人員救上站台，安然無恙。

無動力 靠自身重量滑行

該工作人員解釋，該項目是無動力的，靠遊客自身重量滑行。有時候體重輕的人，突遇橫風會被困在飛索上，屬於正常現象。因此在有風的情況下，景區會建議重量40公斤以上的遊客遊玩。40公斤以下的遊客也可以乘坐，但有可能會遇風被困。早前報道，今年一月也有人在廣州市白雲山風景名勝區玩飛索時被困半空。據了解，該長1,500米的飛索是全國最長的高空滑索，分成上下兩段，串聯摩星嶺和黃婆洞水庫。遊客在滑行過程中，會急降200多米。