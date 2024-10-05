老婦上山失聯 搜救40小時尋回

【本報綜合報道】四川巴中一名老婦周二獨自上山良久未歸，家屬報警求助。救援人員進山搜救40小時後，最終成功將不小心摔下山坡的老人救回。

巴中市公安局巴州區分局通報，周二下午，該局清江派出所接到群眾求救電話，報稱其母當日早上10時許獨自上山，逾5小時還不見其蹤影，希望協助尋找。考慮到老人很可能是在深山中迷失方向，民警與救援人員根據親屬描述的可能位置，和老人出發前的身體狀況研判，並制訂搜救方案。

迷路體力不支 摔傷臉腿 天愈來愈黑，老人隨時面臨不可預知的危險，搜救難度也愈來愈大。搜救隊伍擴大搜索，以警燈、警笛、喊話器，出動警犬、無人機進行空中地面地氈式搜索。至周四早上8時許，救援隊員在清江鎮腊紅山深處，終於找到了迷路的老人，這時搜救已過去40小時。據救援隊伍了解，由於迷失山林時間較長，老人體力不支，走山路時不小心從山坡上摔下來，導致臉部、腿部都有受傷。老人隨後被送往醫院作進一步救治，目前平安無恙。