長假期酒店房缺少 遊黃山廁所宿一宵

十一長假期間，安徽黃山風景區吸引大量遊客，多人擠在山頂廁所、餐廳過夜。黃山風景區工作人員周四表示，不建議遊客在廁所過夜，出於人性化考慮會提供基本服務。由於全國各個景區人滿為患，多地文旅部門不約而同呼籲民眾發揮好客之道，假期期間將本地旅遊資源優先讓給外地遊客。

多名網民表示，黃山風景區人流量很大，由於很多酒店無房可訂，不少遊客選擇在廁所、餐廳等地休息。黃山入夜後風很大及戶外寒冷得令人發抖，遊客只能擠在室內休息，廁所很快就被擠滿。有人留言稱難以想像在廁所地上睡覺，並指既然訂不到酒店何必自找苦吃。

黃山風景區白雲賓館等酒店在長假期間一房難求，周二和周三黃山分別接待遊客約2.4萬和3.4萬人。黃山風景區工作人員稱，最近遊客多，門票都訂完，以往曾出現遊客在廁所過夜的情況。去年五一假期時，多人或坐或躺在廁所過夜。現場有廣播提示，如果遊客執意夜宿，請遵守公共秩序，不要影響他人正常如廁。

山西省長治市文旅局發提示稱，潞州區觀音堂於假期首天迎來客流高峰，遊客排隊時間較長，呼籲長治市居民發揚熱情好客的優良傳統，讓景於客、讓位於客、讓路於客，讓遠道而來的遊客感受到回家的溫暖。

多地文旅局籲讓景於客 河北省邯鄲市永年區文旅局指出，十一長假期是旅遊旺季，停車資源相對緊張，呼籲本地車主盡量減少駕車出行，選搭免費旅遊直通車，把更多的車位讓給外地遊客。本地市民盡量減少在旅遊高峰時段前往熱門景點，讓給遠道而來的外地遊客。

安徽省宣城市敬亭山旅遊投資有限公司表示，請本地市民遊客周六前選擇到其他景點遊覽，把敬亭山風景名勝優先留給遠道而來的外地客人。本報綜合報道