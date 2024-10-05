改種大麻獲利49萬 茶農兄弟捱告

【本報綜合報道】台灣南投縣鹿谷鄉兩名茶農兄弟涉嫌改種植大麻，遭警方查獲51株大麻與半成品，市值約600萬元（新台幣‧下同，約145萬港元），估計不法獲利約200萬元（約49萬港元）。涉事兄弟等10人事後被羈押，台中地檢署早前依違反毒品危害防制條例起訴他們。

台中市警局刑事警察大隊偵八隊今年春天接報稱，鹿谷鄉一處民宅內有人栽種毒品大麻，遂成立專案小組。經調查，涉事林姓兄弟原是茶農，利用農業方面專業知識，在自家倉庫栽種大麻。警方今年6月搜索該處，查扣多株大麻植株、大麻葉、大麻花、各式栽種材料及器具等證物。警方另發現，兩人為免事情敗露，將民宅門窗封得密不透光，並飼養數隻狗看守。

警方共拘捕10人 警方指，兩人與親友種植大麻，並獲其他金主共同出資購置設備，最終查緝10名疑犯到案，以涉嫌製造第二級毒品等罪，移送南投地方檢察署偵辦。南投地檢署上月起訴，可處以10年以上有期徒刑或無期徒刑，得併科最高1,500萬元（約364萬港元）罰款。