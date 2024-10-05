「山陀兒」雖減弱 基隆雨量破紀錄

【本報綜合報道】颱風「山陀兒」昨日清晨減弱為熱帶低氣壓，受其氣環流影響，台灣基隆北海岸、台北市山區及台東縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、新北（雙溪）地區及高雄、屏東山區或有局部大雨。山陀兒吹襲期間，高雄共有超過1,800棵路樹被吹倒。基隆周四單日雨量高達408毫米，打破當地歷史紀錄。截至昨晨，颱風造成7,402宗災情，兩人死亡、一人失蹤，667人受傷。

台灣氣象署昨晨5時30分解除山陀兒海上陸上颱風警報，同時發布熱帶性低氣壓特報。氣象署提醒，連日降雨，山區嚴防坍方、落石及土石流，低窪地區防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。此外，台灣北部海面及台灣海峽風浪仍偏大，有3至5米高浪，台灣附近各海面及離島仍有長浪，應避免前往海邊活動。氣象署又發布陸上強風特報，馬祖及澎湖易有9至10級強陣風，台中至台南地區及新北至苗栗沿海空曠地區也有較強陣風。

高雄第4日停工停課 山陀兒周四登陸高雄小港區。在高雄港碼頭貨櫃場，有貨櫃被吹翻、15噸鐵架倒塌。市面不少鐵皮屋遭掀頂，路旁大樹也被連根拔起。高雄昨日破紀錄連續第4日停工停課，高雄市政府表示，原因是考慮到災情及部分地區仍有水浸與停水停電情況，校園受創及道路受阻嚴重。除高雄外，屏東昨日亦連放第4天颱風假，其餘20縣市則恢復正常上班上課。山陀兒昨日在高雄上空減弱為熱帶低氣壓並消散，是歷來第二個「死」在台灣上空的颱風。根據資料，2001年颱風「潭美」在台東大武附近登陸後，快速減弱為熱帶性低氣壓。

台灣新北市多區昨晚暴雨成災，金山區、萬里區、三芝區及淡水區出現57宗災情。新北市政府宣布，金山區、石門區、三芝區今日停工停課。