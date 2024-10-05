頻地震嚇怕合肥人 搭帳篷露宿者漸增

專家指理解未深 另公安打謠拘4人 安徽省合肥市肥東縣上月中發生黎克特制4.7級地震後，接連發生兩次餘震。有關地震的各種消息和傳言不脛而走，肥東縣境內的小區廣場、街邊道路和市民公園近期愈來愈多人在晚上搭帳篷露宿。肥東警方周四指，公安機關及時甄別調查並依法打擊涉及地震謠言，案中兩男兩女分別給予2至7天行政拘留處分。

安徽省地震局官方帳號引用中國科協地球物理訊息科學首席傳播專家陳會忠的意見，肥東縣地震是有餘震型的地震，特點之一是震級一定比主震要小，其次是餘震的次數隨時間推移愈來愈少，餘量能量也逐步衰減。就目前的情況來說，肥東縣不會再發生更大餘震。有研究表示，主震後前兩天到一周內大的餘震發生概率高，但隨時間推移發生大的餘震概率就減少。

專家籲勿再瞓街 陳會忠又指，肥東縣級別的地震如果發生在四川、雲南、新疆等地震活躍區，根本不算甚麼回事。對於肥東縣的市民因擔心地震寧願睡在大街，陳會忠認為原因除了安徽的民眾很少經歷約4級的小、中等級地震，不了解地震主震過後餘震特點外，更重要是在於謠言散播。陳會忠指出，天氣漸涼，蚊蟲又多，建議民眾盡快回歸正常生活，不要再睡街。

肥東縣公安局指，關於地震相關訊息，請以正式通報為準。重大公共安全不容造謠生事，網絡世界並非法外之地，為吸「流量」、博「眼球」、牟取「蠅頭小利」發布虛假訊息，誇大事實造謠、刻意捏造事實抹黑等行為，都要承擔相應的法律責任，造成嚴重後果的將依法追究刑事責任。本報綜合報道

陳會忠