指解放軍施壓趨多 台擬克制防封鎖

海軍司令稱賴清德上任後 大陸實施「蟒蛇戰略」 台灣海軍司令唐華受訪指，解放軍在賴清德政府上台後實施「蟒蛇戰略」對台施壓。他指解放軍「只要願意隨時可以封鎖台灣」，而台灣需表現克制避免讓對方製造藉口來發動封鎖或衝突。

英國雜誌《經濟學人》前日刊登唐華的訪問，他表示解放軍行動緩慢但明確，持續增加在台灣周邊的軍事存在，從機艦數量到執行任務的時間都翻倍成長。解放軍軍機越過台海中線的行動次數從今年1月共36次，到8月已有193次，暴增超過5倍。在台海周邊的軍艦從1月的142艘增至8月的282艘，且愈發接近台灣，最近只有24海里，偵察巡邏時間從每次數小時延長到每次數天。

約束台軍 避免挑釁升高情勢 唐華稱，解放軍不斷施壓，意圖讓台灣精疲力竭，且隨着解放軍步步進逼，台灣聚焦於避免衝突。解放軍正試着讓台灣犯錯，找藉口來發動封鎖。台灣公布新的交戰規則，定義以武力自我防衞的道德和法律規範，唐華強調會約束台軍，不要挑釁或升高情勢。

台灣海軍司令部稱，北京對台施壓亦非針對特定個人及政黨，而是企圖利用威權主義，改變國際上以規則為基礎的國際秩序。對於認知作戰、灰色地帶軍事威懾及防衞空間受壓縮，台灣海軍彈性運用應對兵力，並整合各項監偵手段，維持長時間不間斷的監偵及應處作為，以有效對應，並且兼顧兵力戰備妥善與及訓練。

解放軍於前年8月前，主要在台灣西南部、即與菲律賓間的巴士海峽一帶活動，東部看似相對安全。惟時任美國眾議院議長佩洛西同年8月訪台後，解放軍在台灣東部附近演習大規模封鎖，並常態化巡邏台灣東部，海空機艦例行繞台，軍艦通過台灣和日本與那國島水道的次數增加。本報綜合報道