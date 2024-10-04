美民主黨建制化 遠離傳統支持者

2023年11月，美國一份民意調查顯示，民主黨副總統賀錦麗的支持度只有28%，比小布殊時期被認為是史上最差副總統切尼的30%還要低。全國廣播公司（NBC）去年的民意調查亦顯示，賀錦麗的支持度只有32%，是NBC民調歷來支持度最低的副總統。賀錦麗一直被指在拜登政府內缺乏表現，如今卻要競逐總統寶座，難怪共和黨候選人特朗普最近公開批評拜登和賀錦麗無法解決廣泛失業和高通脹，是無能政府，不應得到選民支持。現在拜登政府、民主黨及其友好的主流傳媒最關心的，是如何改變及美化賀錦麗的形象，以贏得大選。

賀錦麗這3年多以來給人的印象，是除了具法律知識外，可說是一無所知，如何把她變成一個有宏觀遠見、能為政府管治尋求突破的政治人物，令傻大姐變成帶領時代的聖女貞德，委實不容易。

共和黨好戰派挺賀 美國主流電視台一直傳承支持民主黨的傳統，給予賀錦麗高度的社會曝光，然而，在X（前稱Twitter）、TikTok廣泛成為接觸社會中下階層及年輕人的平台後，賀錦麗就沒有優勢，主要是她的形象承襲民主黨，顯得太建制化及居高臨下，沒有特朗普那種庶民的語言及民粹的態度。

今次美國大選最令人矚目的是，共和黨前副總統切尼和他的女兒揚言不支持特朗普，反而會投票支持民主黨的賀錦麗。切尼上月接受訪問時公開表示：「在美國248年的歷史中，從來沒有人比特朗普對我們的國家構成更大威脅。」並指摘特朗普想以謊言及暴力僭奪總統寶座，所以他才超越黨派利益支持賀錦麗。不過，特朗普卻得到親民主黨的小羅拔‧甘迺迪，以及前民主黨夏威夷州眾議員加巴德支持。

這說明特朗普及其副手萬斯採取反戰、親工人以及反移民的策略，使共和黨好戰的建制派分裂出來支持民主黨，也說明民主黨已經成為精英及建制黨派，遠離自己傳統中下階層廣大選民的利益。反而特朗普懷疑北約的存在意義，敢於質疑聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國務院、國防部、深層政府，後者加上硅谷及華爾街，是傳統共和黨及如今民主黨建制派的支柱，而賀錦麗只是這個龐大建制的工具。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻