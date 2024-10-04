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居民目擊罕有狼獾現身美街頭
美國俄勒岡州尤金有居民早前在家附近發現一隻神秘生物在街上閒逛，起初以為牠是一隻熊，其後才發現竟是當地瀕危動物狼獾。當地動物保護組織介紹，在任何地方都很難看到狼獾，更不用說在城市或郊區環境。美國本土的狼獾數量估計不到300隻，因此在城市中出現一隻狼獾，即使只現身幾個小時，也是極其罕見。
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