尋寶人揭152年前賽艇獎牌 證屬牛津劍橋合辦賽

【本報綜合報道】英國一對尋寶人早前在泰晤士河發現一枚獎牌，證屬來自1872年牛津大學和劍橋大學聯合舉行的賽艇比賽。

或受天氣影響 意外墜河 獎牌由尋寶人奇弗斯（Tom Chivers）和懷特（Nicola White）發現，它被綁在一堆生銹的鐵和火柴上。由於當年的比賽是在狂風和暴風雪天氣下舉行，懷特因此推測，紀念獎牌的主人因手指冰冷濕滑，讓獎牌意外滑入河中。

牛津大學和劍橋大學擁有每年舉辦賽艇比賽的傳統，由1829年延續至今。19世紀法國藝術家多爾（Gustave Dore）和英國作家杰羅爾德（Blanchard Jerrold）於1872年出版的書中曾描述，牛津劍橋賽船日是全市範圍的活動，它將英國人的好鬥天性，以一種高貴且野性的方式呈現。