今年最後日環食 遊客復活島尋迹

日環食過程

南美洲智利、阿根廷等國周三出現「日環食」，太陽中心部分黑暗，邊緣仍然明亮，形成一個巨大光環。這亦是今年最後一次日食，吸引不少遊客專程前來觀賞。

當月球運行至地球與太陽之間並連成一線時，在地球上便能看見日食現象，主要分為日偏食、日環食及日全食。雖然日食並不罕見，但只有在全食帶內的人才能看到日全食或日環食，此時月亮會完全遮住太陽或遮擋中心部分。今年的全食帶寬度達到265至331公里，智利和阿根廷的部分地區即在此範圍內。

智利復活島是今次日環食最佳觀測地點之一，不少遊客得以將壯觀的摩艾石像連帶日環食一起觀賞，他們佩戴日食眼鏡，早早地聚集在石像旁的草地上等候，當太陽逐漸變暗時，現場響起一片歡呼。遊客加西亞（Rocio Garcia）表示，這樣的日環食經歷一生只有一次，在復活島觀賞令整個場面非常壯觀。

下次日全食要待2026 隨着今年最後一次日食結束，來年將出現兩次日偏食，第一場將於3月29日在歐洲、亞洲、非洲以及南北美部分地區可見，第二場將於9月21日，在澳洲和南極洲可見。至於下一次日全食時間相對較遲，將於2026年2月17日到來。本報綜合報道