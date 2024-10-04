特朗普圖推翻大選案 165頁證據簡報公開

檢方：落選後行為非公務 總統刑事豁免權不適用 距離美國總統選舉只剩一個月，負責審理共和黨總統候選人特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果案的聯邦法官丘特坎（Tanya Chutkan），周三公開司法部特別檢察官史密斯提交的證據簡報，檢方主張特朗普落選後的行為是私人行為，因此最高法院提出的總統刑事豁免權並不適用，而此案應繼續訴訟程序。特朗普同日指摘公開上述簡報是政治行為，不應被允許。

史密斯上周提交長達165頁的簡報並要求丘特坎公開，文件內容經過刪節，列出多項事例試圖證明特朗普落選後的行為是為繼續留任，而非公務行為。

特朗普斥公開簡報屬政治行為 2021年1月6日衝擊國會山莊當天，特朗普在社交平台指摘當時副總統彭斯令人失望。一名助手之後向特朗普通報事態發展，希望特朗普採取行動確保彭斯安全，但特朗普只反問：「那又如何？」史密斯主張，特朗普的貼文並非為解決公眾關注問題，而是總統候選人意識到自己將失去權力後所發出的憤怒訊息。

簡報另提到，特朗普一名前助手在向彭斯施壓上扮演不可或缺角色，該名前助手身份與前白宮首席策略師班農相似。另外，特朗普私人律師朱利安尼於2020年12月出席喬治亞州聽證會時，聲稱有一萬名已身故選民在大選投票。但同時，特朗普時任幕僚長梅多斯（Mark Meadows）與特朗普的律師卻互傳訊息，指問題選票只有12張。此外，2020年11月中旬特朗普與彭斯的私人午餐上，彭斯建議特朗普接受失敗並再次參選下屆總統。特朗普說：「我不知道，2024年太遙遠了」。本報綜合報道

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