約翰遜爆英女王駕崩前患骨癌

【本報綜合報道】英國前首相約翰遜將於下周四出版回憶錄，披露已故英女王伊利沙伯二世生前罹患骨癌，是首次有前高官公開伊利沙伯二世的可能死因，約翰遜被批違反王室禮節，白金漢宮則按慣例不評論有關王室的書籍。

被斥違反王室禮節

約翰遜於2022年9月6日卸任英國首相，女王兩天後駕崩，享年96歲。約翰遜回憶錄《Unleash》的摘錄版日前在英國報章連載，書中憶述伊利沙伯二世在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩前的最後時刻，寫道：「我超過一年前就知道她患有某種骨癌，醫生擔心她的病情隨時急劇惡化。」約翰遜透露，他覲見伊利沙伯二世時，獲她的私人秘書愛德華‧揚（Edward Young）告知女王身體狀況在夏天顯著惡化，而女王看起來臉色蒼白，身體更加駝背，手背和手腕上有瘀青，可能由吊鹽水或注射造成。約翰遜形容女王的心智完全未受疾病影響，談話中不時有燦爛的微笑，令人心情愉悅。