石破茂派系遭投訴 獻金收入報細數

新日揆上任 大學教授揭醜聞 日本神戶學院大學教授上脇博之昨日向東京地方檢察院提交檢舉信，告發首相石破茂，以及他曾擔任代表的自民黨派閥「水月會」會計負責人等4人，涉嫌存在少寫政治資金收入行為，違反《政治資金規正法》。

曾稱首要挽回自民黨支持度 根據檢舉信，水月會在2019年至2021年舉辦的政治資金派對上，從其他政治團體收取共計138萬日圓（約7.3萬港元），卻在政治資金收支報告書中，記載相關收入共計80萬日圓（約4.2萬港元）。石破茂任首相只有短短數天，首要任務是挽回執政自民黨因黑金醜聞，而失去的民眾信任。自民黨派系收受政治獻金回扣醜聞曝光，包括安倍派在內曾涉瞞報收入，違反《政治資金規正法》。

調查指新內閣民望近屆新低 共同社周三發布最新全國民調顯示，石破茂內閣支持率為50.7%，仍較對上3任首相新籌組內閣時低。石破茂內閣不支持率為28.9%，22.8%受訪者認為會推動解決與「政治和金錢」有關問題，回答不會的受訪者佔73%。2021年10月，前首相岸田文雄率領新內閣支持率達到55.7%。另一前首相菅義偉率領內閣在剛上任時亦錄得66.4%，安倍第二屆內閣於2012年12月亦有62%。

日本在野立憲民主黨黨魁野田佳彥、國民民主黨魁玉木雄一郎昨日會談。雙方同意在本月27日眾議院選舉上，力阻自民和公明兩黨執政聯盟取得過半數議席。兩人還表明，會就自民黨派系收受政治獻金回扣醜聞追究石破茂，要求在臨時國會召開預算委員會會議。野田佳彥同日與日本維新會黨魁馬場伸幸會面，同意就改革《政治資金規正法》加緊協調。本報綜合報道