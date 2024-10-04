烏國防部長解除4副部長職務

烏梅羅夫宣布免去蓋達爾（Stanislav Gayder）、謝爾蓋（Aleksandr Sergiy）、傑吉爾（Yury Dzhigir）及達拉甘（Lydmila Daragan）的國防部副部長職務。烏梅羅夫解釋指，作為一個封閉場所，國防部必須在沒有外部干擾下運作。蓋達爾去年10月獲任命為烏梅羅夫副手，負責監督內部制度，他曾在烏克蘭國家反貪局任職，現在會調往國防部其他職位。謝爾蓋是工兵出身，去年7月以來一直負責後勤，傑吉爾曾在財政部工作。烏梅羅夫任烏克蘭國有資產基金會主席時，達拉甘是他的副手，其後一同轉往國防部。