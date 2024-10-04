哈梅內伊促赴伊朗暫避 納斯魯拉拒絕

【本報綜合報道】黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉上周五在以色列暗殺中喪生，英媒周四引述多名知情人士指，伊朗最高精神領袖哈梅內伊在黎巴嫩通訊設備集體爆炸後，曾兩度建議納斯魯拉轉移到伊朗更安全的地點，但均被婉拒。

在黎巴嫩於上月17日至18日發生傳呼機和對講機集體爆炸事件後，伊朗召開數場高層級會議討論納斯魯拉的安全問題，哈梅內伊建議他到伊朗暫避，惟納斯魯拉對保安有信心和完全信任自己的親信而拒絕。哈梅內伊之後派出伊朗革命衞隊副司令尼爾福魯（Abbas Nilforoushan）到黎巴嫩傳話，指情報顯示以色列在真主黨安插內鬼，企圖暗殺納斯魯拉，游說他轉移到伊朗，納斯魯拉堅持不離開。同一時間，真主黨正在展開大規模調查，試圖揪出以色列內鬼，盤問數百名成員。

德黑蘭拘革命衞隊可疑成員 知情者透露，納斯魯拉之死破壞真主黨、伊朗的內部信任，以及雙方之間的信任，哈梅內伊現時不信任何人。伊朗政府正全面調查以色列滲透革命衞隊及高級安全官員，特別是曾外遊或有親人居於海外的人員。報道還指，德黑蘭發現有到過黎巴嫩的革命衞隊成員有可疑，其中一人曾問及納斯魯拉的下落，更查問他會在特定地點逗留多久，該名人士與其他人一同被捕。