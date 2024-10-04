拜登：不支持以國攻伊朗核設施

【本報綜合報道】伊朗周二發射導彈襲擊以色列後，以色列揚言強硬反擊，但美國總統拜登周三表明不會支持以色列攻擊伊朗核設施。

拜登指，華府會與以色列溝通報復措施，而伊朗襲擊以色列的行為過激，七國集團（G7）將會制裁伊朗。以色列將在數日內對伊朗實施重大報復，可能打擊伊朗境內的油田和其他戰略地點。如果伊朗在以色列報復後再次施襲，以色列會考慮所有選項，包括打擊伊朗核設施。

以：禁古特雷斯入境 以色列周三宣布，禁止聯合國秘書長古特雷斯入境。古特雷斯同日出席聯合國安理會會議，強烈譴責伊朗襲擊以色列，指出現在是時候阻止中東針鋒相對的暴力致命循環。古特雷斯表示，伊朗4月破天荒直接打擊以色列時曾譴責事件，他再次強烈譴責伊朗周二對以色列發動大規模導彈襲擊。矛盾的是，他同時批評以色列在加薩地帶的軍事行動，是他擔任聯合國秘書長以來最致命和最具破壞性。

中國常駐聯合國代表傅聰在會上重申，中方堅定支持秘書長的工作，反對以色列對秘書長的無端指摘。他敦促安理會推動以色列及黎巴嫩局勢立即降溫，中方對當前嚴峻局勢和下步發展前景深表關切，極為擔憂。當前，一場全面戰爭一觸即發，中方敦促所有各方特別是以色列克制，避免採取任何可能導致局勢進一步升級的行動。