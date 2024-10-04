處處火頭 以攻黎巴嫩首都南部 6民喪命 自損8兵 另炸敍武器庫 威脅俄基地

以色列對黎巴嫩展開陸、空攻擊，18年來首次空襲貝魯特。貝魯特市中心巴紹拉一幢建築物昨日凌晨中彈，至少6人死亡，11人受傷。從地面入侵黎巴嫩南部邊境的以軍首次出現傷亡，8人與真主黨武裝分子交火期間陣亡。以色列總理內塔尼亞胡強調，以色列正處於對抗伊朗「邪惡軸心」的艱難戰爭中，但會取得勝利。

1美公民亡 1700澳人滯留 貝魯特南部多個真主黨據點在空襲期間傳出爆炸巨響，升起滾滾濃煙。其中，巴紹拉遇襲建築物鄰近黎巴嫩國會。美國白宮證實，來自密歇根州的美國公民焦瓦德（Kamel Ahmad Jawad）在黎巴嫩身亡。死者女兒透露，焦瓦德死於以色列的空襲，他為了照顧年邁母親而返回黎巴嫩。澳洲外長黃英賢指，目前有約1,700名滯留黎巴嫩的澳洲公民及其家人。澳洲目前已預留580個航班座位，分別於昨日和明日接載澳洲公民撤離。

以軍在黎巴嫩南部村莊與真主黨交戰，6名突擊隊員身亡，一名軍官和4名士兵重傷。在撤離傷兵過程中，真主黨發射迫擊炮，造成更多士兵受傷。在另外兩場戰鬥中，兩名以軍偵察部隊隊員喪生，另有一名士兵重傷，還有一名戰鬥醫療兵重傷。陣亡軍人中3人為上尉軍階（包括一名突擊隊隊長）、3人為上士、兩人為中士。

以色列國防軍指，6名突擊隊員周三凌晨對邊境附近一個村莊發動攻擊。他們進入一座建築物後，與一群真主黨武裝分子激烈交火。周邊區域其後發生連串衝突，數十名真主黨武裝分子向以軍開火，同時發射反坦克導彈和迫擊炮。以軍隨即空襲周邊區域，並使用坦克炮擊多個地點，受傷士兵全部獲救並送往醫院。以軍宣稱，在戰鬥中擊斃20多名真主黨成員，並控制了戰鬥發生地點。

真主黨：讓以軍付重大代價 有真主黨消息人士透露，真主黨在黎巴嫩南部邊境奧迪塞地區伏擊以軍精銳部隊，造成大量傷亡。當時有30多名以軍官兵在毫不知情情況下進入陷阱區域，立即受到伏擊。隨着局勢惡化，以色列空軍介入，部署直升機提供掩護火力並協助撤離傷者。真主黨聲稱在數個邊境城鎮擊退以軍及摧毀3輛梅卡瓦坦克，並向以色列境內的軍事哨所發射火箭彈。真主黨發言人指，現階段只是第一輪戰鬥，聲言讓以軍付出重大代價。

人權組織「敍利亞人權觀察」昨日指，以軍於黎明空襲摧毀敍利亞西北部拉塔基亞省賈柏萊的一個武器庫，鄰近有俄軍駐守的赫梅米姆空軍基地。敍利亞人權觀察稱，以軍出動無人機和戰機發射導彈轟炸武器庫，傳出巨大的爆炸聲。本報綜合報道