深圳機場年出入境人次破400萬

【本報綜合報道】十一假期首天，深圳機場口岸客流超1.5萬人次，同比增長48.8%。截至周二深夜12時，深圳機場口岸今年出入境人員數量已突破400萬人次，出入境航班超3.9萬架次，分別同比增長121.1%、67.6%。

外國人赴華亦有增長

十一假期首天深圳機場口岸客流當中，出境人員佔比68.1%，泰國、馬來西亞、南韓、新加坡、印尼是熱門出境目的地。周二至周五為深圳機場口岸出境高峰，下周日至下周一為入境高峰，每日出境高峰時段為上午10時至中午12時、晚上10時至深夜12時，入境高峰時段則為上午5時至上午8時、上午10時至下午1時。