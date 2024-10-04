十一假期出遊潮湧 火鍋店迎消費高峰

海底撈新疆首店於長假首天在烏魯木齊開業，營業時間延長至凌晨3時。經理指出，很多客人從哈密、吐魯番、阿勒泰等地帶家人一起過來，最遠的客人從江門飛了3,000多公里過來。除海底撈外，九毛九集團的慫火鍋廠在深圳龍華壹方城分店，長假首日營業額突破12萬元人民幣（約13.2萬港元）。

連鎖茶飲銷量增

連鎖茶飲方面，檸季檸檬茶在十一首日全國實收環比上周增長138%。截至2024年8月，全國簽約加盟店超過3,000家。其中，廣東實收環比為上周同期3.4倍。奈雪的茶同日全國多地門店爆單，部分分店較節前銷量提升明顯。深圳、成都、廈門、杭州等多地奈雪門店業績喜人，在出遊熱帶動下，深圳機場店和杭州蕭山機場店同時登上奈雪門店銷量前十。本報綜合報道