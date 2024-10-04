颱風襲台醫院火災 救援被礙9人遇害

颱風「山陀兒」吹襲台灣之際，屏東縣東港鎮一家醫院昨早發生嚴重火警，造成9人死亡。由於事發時東港風雨交加，增加了救援困難，現場一片混亂。初步判斷機房空氣壓縮機起火肇禍，屏東地檢署已指派法醫、檢察官往火場鑑證調查。

事發於早上7時41分，安泰醫院2樓突然起火並冒出大量濃煙。起火地點有大量電器，且有高壓電線，火勢一發不可收拾，蔓延至存放大量醫療器材的3樓及4樓，火勢最終於下午1時8分撲滅。屏東縣消防局出動多達11隊人員、46輛消防車及116人前往救災。

死亡8病人全屬臥床長者 6男2女的8名病人在火警期間心肺停止，經全力搶救後不治。一名機電房男職員、一名病人在火災期間失蹤，前者尋回後證實不治，後者則自行回家。安泰醫院榮譽院長蘇清泉指，死亡病人均是行動不便的臥床老人，他們吸入大量濃煙窒息致死。

一名生還病人憶述早上7時許看到白煙陣陣，十分嗆鼻，醫護人員叫他們趕快跑，他摸黑從11樓下樓梯逃生。

另一名等待腰椎開刀的男子表示，為了避免吸入濃煙而放低姿勢，讓鼻子貼近地面慢慢從8樓爬下來。屏東縣長周春米到場視察，稱已啟動大量傷患處理機制，協調交旅處、社會處調度屏東客運復康巴士支援。

基隆市長庚醫院昨日中午發生火警，消防員協助80名病人及46名家屬疏散，沒有人傷亡。起火地點為醫院13樓機房，基隆市消防局於中午12時15分接報，派出16輛消防車及41人前往現場處理。火勢於中午12時46分受控，至下午近2時排出所有白煙。本報綜合報道