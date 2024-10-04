漁民西沙作業遇襲 越南抗議中方執法

指武裝登船鐵棍毆打 搶設備魚獲值逾15萬 越南外交部指控中國執法人員於周日，在南海西沙群島毆打作業的越南漁民，並搶去捕撈設備及魚獲，就事件向中國提出抗議。

越南外交部發言人范秋姮前日晚上發表聲明，指中國執法力量的行為嚴重侵犯越南對西沙群島主權，違反國際法和1982年聯合國海洋法公約，違背越中兩國高層更好管控海上爭端的共識。越南對事件極度關切及不滿，堅決反對中方執法力量對在西沙群島作業的越南漁民和漁船採取粗暴行為，造成越南漁民受傷、生命受到威脅，並損壞越南漁民的財產。

中方：制止措施專業克制 越南外交部已與中國駐越大使館嚴正交涉，強烈反對中方執法力量的上述行為，要求中方充分尊重越南對西沙群島主權，緊急調查事件並向越方通報調查結果，以及不再發生類似事件。中國外交部周二表示，越南船隻未經中方許可在西沙群島相關海域非法捕魚，中國有關部門採取措施制止，現場作業專業且克制，未發現人員傷亡。

涉事越南漁船編號QNg-95739-TS，上月13日載着10名漁民出港，事發時在西沙群島附近捕魚。越南漁民聲稱，尾隨一艘中國船隻派出30名武裝人員分乘3艘小艇靠近，登上漁船並打傷4人。有漁民指，施襲者手持長一米鐵棍攻擊近3小時，事後搶走價值約兩萬美元（約15.6萬港元）設備及魚獲。

越南總理范明政周二在政府駐地，會見中國駐越南大使何煒。越南政府辦公室主任陳文山、國資委主席阮黃英及外交、公安、國防等部委負責人，中越邊境廣寧、諒山、老街及奠邊4省人委會主席參加。何煒指出，要為雙邊關係把穩「方向盤」，深化務實合作，妥善管控分歧，為雙邊關係擰緊「安全閥」。范明政重申發展對華關係是越南外交的戰略選擇和頭等優先，願同中方一道保持高層和各層級接觸，推動中越命運共同體建設行穩致遠。本報綜合報道