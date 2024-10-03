全球最細男嬰踏6歲 迎升小練說話應對

全球最小男嬰關野龍佑2018年出生時僅258克，生命一度垂危，其後卻奇迹地展現出頑強生命力，在住院半年後成功出院。日本傳媒周二報道，目前關野已邁入6歲，體重也已增加到近12公斤，為了能夠在明年春季順利就讀小學，他正在努力訓練對話，提升語言能力。

在母胎發育時間不足 關野的母親俊子在懷孕將近25周時，因妊娠型高血壓導致要緊急剖腹產子。因此關野在母胎的發育時間嚴重不足，出生時身高只有22厘米，一個正常成年人的手掌便足以將他托起。其後關野入住深切治療部，所幸在醫護人員的悉心照顧下逐漸長大，在半歲的時候平安出院。

出院後，關野定期接受檢查，他目前身高約一米，最喜歡在戶外玩耍，活潑程度比一般孩子有過之而無不及，但由於未能準確發音，仍須接受構音訓練。負責輔導的長野縣佐久市言語治療師荻原大輔對關野的未來感到樂觀，形容關野學習態度積極，目前不僅能夠對話，可以說出的句子也愈來愈長。

被問及長大後的夢想時，關野坦言想成為警察。母親俊子對兒子能夠掌握基本對話能力感到高興，希望兒子能享受小學生活，雖然不知道他在學習上是否存在問題，但如果他可以為了實現成為警察的理想，努力學習和做運動的話也很不錯。本報綜合報道