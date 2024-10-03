石破茂就任後 首度與拜登通話 冀夥美韓同盟強化

日本首相石破茂就任後首次與外國領袖通電話，昨日上午與美國總統拜登舉行電話會談。二人一致同意，繼續提高日美同盟的威懾和應對能力非常重要，並將協調日美以及包括南韓在內的相關國家之間的首腦會談。

石破茂在首相官邸與拜登通話15分鐘，希望與美國合作強化日本防衞。石破茂表示，前首相岸田文雄和拜登任內的日美同盟顯著加強，他願繼續此路線並進一步加強同盟關係。石破茂強調，進一步強化日美韓及日美澳印四方安全合作對話、日美與菲律賓等志同道合國家組成的網絡，還就解決北韓綁架日本人問題尋求合作。

願於經濟安全領域合作 兩人同意致力於經濟安全領域合作，並將共同努力解決圍繞中國、北韓、烏克蘭的各種問題，又譴責伊朗發射導彈襲擊以色列。對於修改《日美地位協定》的一貫主張，石破茂則沒有向拜登提及。拜登祝賀石破茂當選，期待密切合作以深化全球夥伴關係，並提到前日本首相岸田文雄任內美日同盟達到新高度。

石破茂周二晚在首相官邸召開就任後首次記者會，計劃於本月9日臨時國會會期結束時宣布解散眾議院，15日發布選舉公告，27日投票。針對自民黨政治獻金問題，石破茂表明將立刻着手推動政治改革。石破茂強調，作為政治家，最重要的是贏得國民的認同與共感。他將懷勇氣和真心，對國民傳達真實，展現出謙虛、誠實且溫暖的政治面貌。本報綜合報道