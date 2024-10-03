美副總統候選人紐約激辯

重提國會山莊衝突 互指所屬黨罪魁 距離美國總統選舉尚餘大約一個月時間，共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）前天與民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）一同現身首場及唯一一場副總統辯論會。被問及共和黨總統候選人特朗普一旦落敗時，會否再次挑戰選舉結果，萬斯沒有正面回答問題，並指摘民主黨當時封鎖社交平台上質疑選舉結果聲音，行使網絡言論審查，才是觸發民眾上街示威，以及2021年1月6日國會山莊發生衝突原因。

萬斯及沃爾茲前天一同現身紐約，出席由電視台舉辦副總統辯論活動，是兩人唯一一次在全美選民面前交鋒，亦是是次選舉工程最後一場辯論。他們分別集中攻擊對方總統候選人，即共和黨代表、前總統特朗普及民主黨代表、副總統賀錦麗，同時聚焦墮胎權、非法移民及中東議題，與中國有關議題則非常有限。

沃爾茲轟特朗普核政策 辯論會舉行前，伊朗剛向以色列發射大量彈道導彈。主持人一開始就問到兩人是否支持以色列先發制人打擊伊朗，沃爾茲批評特朗普在任內單方面退出阻止伊朗發展核武的核協議，加劇中東緊張局勢，甚至經常發表火上加油講話。萬斯則強調特朗普威懾政策有效，並承諾將透過實力實現和平。

當被問及會否挑戰是次選舉結果，以及特朗普2020年是否輸掉總統選舉時，萬斯迴避直接回答問題，僅稱會「專注未來」。他重提國會山莊發生衝突當天，特朗普曾呼籲和平示威，也合作卸任總統職務。

他指摘民主黨現屆政府負面地宣傳事件，是一種言論審查，對民主構成威脅，通過大型科技公司讓國民噤若寒蟬。

在墮胎權問題上，沃爾茲批評特朗普支持推翻墮胎權憲法保障，並指出有女性因此需穿州過省墮胎。萬斯承諾會為女性提供更多醫療保健選擇，並否認支持推出全國性墮胎禁令。他指加州等州份主流觀點不同，故此應交由各州政府自行決定。

談及如何解決國內非法移民問題時，沃爾茲抨擊特朗普年初曾動員共和黨國會議員，阻止國會通過加強邊境安全撥款提案，藉此製造選舉話題。萬斯重申特朗普立場，那就是國家須重新實施嚴格入境政策，在邊境修築圍牆，並採取驅逐非法移民出境措施。

萬斯斥賀錦麗縱容非法槍械 除了非法移民，美國民眾另一關注議題離不開槍械問題。沃爾茲提到其17歲孩子目睹槍擊事件，並強調限制部分人士持槍法案屬於必要。萬斯指摘賀錦麗邊境政策導致西南邊境出現非法槍械流動，學校需加強安保。兩人在辯論亦不忘提及中國，其中萬斯批評，美國大部分太陽能板均是產自中國。沃爾茲之後立即糾正，並聲稱當地大部分太陽能板產地正是其擔任州長的明尼蘇達州。

在最後的環節，沃爾茲結語時強調賀錦麗能為中產階級帶來真正解決方案，並把人民置於中心位置，呼籲選民投票支持。萬斯則提到國民在賀錦麗擔任副總統政府下，面對種種生活困難，國家需要改變，選民應該投票支持特朗普。本報綜合報道