拜登下令美軍助以色列攔伊朗導彈

【本報綜合報道】伊朗周二向以色列大規模發射導彈，美國總統拜登下令美軍協助以色列攔截導彈，至少兩艘神盾驅逐艦參與其中。美國國防部宣布向中東增兵2,000至3,000人，包括F15E、F16、F22戰機中隊及A10攻擊機中隊，在必要時保護以色列。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）透露，兩艘正在東地中海執行任務的驅逐艦參與導彈攔截行動，包括巴克利號和科爾號，發射10多枚導彈攔截伊朗導彈。賴德指出，導彈從伊朗境內發射，數量是4月大規模襲擊時的兩倍，美國只動用兩艘驅逐艦協助攔截，並未使用其他軍事裝備。他重申美國對保護以色列的堅定承諾，強調面臨伊朗威脅下美國在中東仍處於有利位置。美國國務卿布林肯指摘伊朗的行為完全不可接受，應該受到全世界的譴責。初步報告表明，以色列在美國和其他夥伴的積極支持下，有效挫敗襲擊。

駐中東美軍增至4.3萬人 美國國防部副發言人辛格表示，將延長若干原定輪調回國的駐中東部隊，並額外派遣部隊來增強其實力，使區內美軍總數達到4.3萬人，空中力量將倍增。與此同時，美國國防部長奧斯汀向美國境內數量不詳的其他部隊，發出準備部署的命令。