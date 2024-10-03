伊朗大規模襲擊 200枚導彈射向以全境

以警告數天內報復 多國暫關領空 伊朗周二晚上向以色列全境發動大規模導彈襲擊，持續一個多小時，回應哈馬斯領袖哈尼亞、黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉等人死於暗殺。伊朗發射近200枚導彈，稱90%擊中目標。以色列警告將在未來數天報復伊朗，目標可能是石油生產設施，防空系統或其他戰略地點，甚至展開暗殺行動。

伊朗革命衞隊總司令薩拉米下令開始代號「真實承諾2」的軍事行動，稱伊朗已長時間自我克制，防禦行動是為了回應以色列殺害哈尼亞、納斯魯拉及革命衞隊高級將領。如果以色列對伊朗的合法防禦展開反擊，將受到毀滅打擊。伊朗常駐聯合國官方代表團表示，伊朗對以色列的恐怖主義行為作出合法、合理及正當回應。如果以方回應或採取進一步惡意行動，伊朗將強力反擊。

以稱攔截多數 碎片致1巴男死 伊朗半官方通訊社指，伊朗首次使用高超音速彈道導彈法塔赫，擊中以色列箭2和箭3反導系統的雷達。導彈來襲期間，以色列多地響起防空警報。有導彈碎片落在約旦河西岸地區，導致一名巴勒斯坦男子死亡。因應伊朗導彈襲擊，特拉維夫附近的本古里安國際機場暫停航班升降。隨着地區局勢升級，多國暫時關閉領空，約旦和伊拉克暫停空中交通，黎巴嫩領空關閉兩小時。

以軍稱伊朗發射約180枚導彈，但強調不是最終數字。據以色列說法，大多數伊朗導彈由以色列和美國的導彈防禦系統攔截，漏網之魚則大多數落在以色列情報特務局（摩薩德）總部及軍事基地外的空地。一名以色列國防官員透露，伊朗向摩薩德總部發射數十枚導彈，但無一命中。

倘以再行動 伊朗稱打擊基建 伊朗總參謀長巴蓋里則稱，有能力攻擊以色列的經濟基礎設施，但是選擇只針對軍事基地；如果猶太復國主義政權不受控制，伊朗將把目標對準以色列所有基礎設施。哈馬斯支持伊朗襲擊以色列，指行動是為了回應以色列對巴勒斯坦及黎巴嫩人民的侵略，旨在威懾並遏制以色列的恐怖主義。

以色列總理內塔尼亞胡宣稱，有賴世界上最先進的防空系統及美國支援，已挫敗伊朗導彈襲擊，伊朗犯下大錯並將付出代價。內塔尼亞胡在耶路撒冷召開安全內閣會議，指無論攻擊來自約旦河西岸、加薩、黎巴嫩、也門、敍利亞和伊朗「邪惡軸心」，以色列都會報復。有以色列官員透露，將在未來數天內發動重大報復行動。官員指，安全內閣會議上決定對伊朗襲擊作出軍事回應，但未明確報復方式，原因之一是以方希望與美國協商。以色列尚未清楚伊朗會如何再回應報復，需與美國中央司令部合作防禦。

華籲加薩停火解決動盪根源 中國外交部發言人昨就黎以、伊以局勢升級表示，中方對中東局勢動盪深感憂慮，反對侵犯黎巴嫩主權、安全和領土完整，反對激化矛盾擴大衝突。中方呼籲國際社會特別是有影響力的大國切實發揮建設性作用，避免局勢進一步動盪。中方認為，加薩停火止戰一直未能實現是中東局勢本輪動盪的根源，各方應盡快實現加薩全面、持久停火。本報綜合報道

以軍防空系統在耶路撒冷上空擊落來襲導彈。 以軍在黎巴嫩展開地面行動。 以色列一間學校遭伊朗的導彈擊中。 內塔尼亞胡 以色列全國發布防空警報。（Getty Images圖片） 伊朗導彈命中地點