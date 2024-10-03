打工疑被亂扣薪 大專男墮橋輕生

河南一名大專三年級學生在駐馬店市找到一份速遞工作，但工作二十多天後便自殺身亡。他生前稱擔心拿不到工資而不敢離職，並曾抱怨公司扣錢處罰不合理，家人懷疑死者工作期間受到不公對待。

21歲死者小喬就讀江蘇省某職業技術學校，原定明年一月畢業。他為了鍛煉自己，8月時入職駐馬店韻達快遞有限公司，獲發員工編號和制服，騎着公司三輪車配送快遞，按派件數量計薪。小喬上月20日下午向姐姐發短訊，稱不慎撞壞三輪車零件，要送去維修。小喬同日下午與媽媽通電話，告知撞車一事。媽媽安慰小喬，並給他轉了200元（人民幣‧下同，約220港元）維修費。

憂新人接替前離職失工資 小喬同日晚上卻向家人發告別短訊，從練江河大橋一躍而下。死亡醫學證明顯示，小喬死因為淹溺與沉沒。小喬姐姐稱，家人眼中的弟弟性格陽光開朗，對畢業後原本有更好的打算。家人事後查看小喬的手機時，才意識到他可能在工作期間有沉重心理負擔。小喬工作十多天後因犯錯而罰款100元（約110港元），提出辭職後公司卻希望他等到新人接替才離職，小喬擔心如果一走了之將拿不到工資。

速遞網點指無簽勞動合同 小喬家屬要求韻達駐馬店公司解釋，對方卻指小喬沒有簽訂勞動合同，雙方陷入僵局。涉事公司並非韻達公司直屬機構，而是加盟網點。小喬姐姐周一指事情已解決，但沒有透露詳情。有律師指出，小喬提出辭職後，公司不能以未找到新人接替為由拒絕結算薪資，如與死者離世一事存在因果關係，公司或需承擔一定管理責任或民事責任。本報綜合報道