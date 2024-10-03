山陀兒轉襲台灣西南 料就地消散

縱使颱風「山陀兒」威力稍微減弱，台灣氣象署昨午警告，多地未來天氣仍受強風暴雨影響。根據路徑預測，它最遲今早會在嘉義縣、台南市或高雄市一帶登陸，之後可能快速減弱成為熱帶低氣壓，成為台灣史上第二個就地消散颱風。

截至昨午2時，山陀兒位於高雄西南對出約120公里海面，正以時速9公里向東北偏北方向移動，中心附近最高持續風速達到每小時165公里，威力已較日前減弱。惟其暴風圈已進入雲林縣及台東縣陸地，就連苗栗縣南部、南投縣、花蓮縣、台東及澎湖縣亦受威脅。

氣象署簡任技正伍婉華提到，山陀兒在移動過程中威力將會減弱，各地仍然面臨威脅。除了中南部多地或迎致災性強陣風，沿海地區陣風恐會增強，內陸可能受到強陣風吹襲。同時，花蓮東部雨勢持續，南部則會增強，雨帶亦會往北移動。

當山陀兒登陸後，氣象署估計受到地形影響，颱風很快就會減弱成為熱帶低氣壓，屆時就會解除相關警報。資料顯示，台灣唯一一股在上空消散颱風乃2001年的「潭美」，它當時在台東大武鄉一帶登陸，之後快速減弱。

昨234內陸航班取消 因應山陀兒來襲，全台昨天停工停課，海陸空交通亦大受影響。交通部航港局昨天公布，共有16條海運航線、合計164航次需要停航。鐵路交通方面，其中台北捷運調整班距，淡水信義線、松山新店線、板南線、中和新蘆線與文湖線班距12分鐘，環狀線大坪林站到中和站改為15分鐘。民航局也提及，昨天234架次內陸航班全部取消，部分國際航班亦有異動或取消。

災害應變中心昨午亦公布受災情況，一共接獲247宗災情報案，較前一天多31宗。全台有46人受傷，也較前一天增加11名傷者，另新增一人失蹤。根據統計，接報災情多為路邊樹木倒塌、民生基礎設施及建築物受損等。

至於大陸中央氣象台昨晨續發颱風橙色預警，並預料浙江省、福建省及廣東省沿海由昨午2時至今午2時將有6至8級、陣風9至10級大風；福建東北部沿海在同一時段恐有大到暴雨。本報綜合報道