江蘇成首個省份 補貼濕地保育

【本報綜合報道】江蘇省林業局近日透露，9月首次補貼省內濕地生態保護項目，成為率先實行相關工作省份之一。局方負責人強調，全省將逐步加大投入保護重要濕地，提高各地加強濕地生態保護積極性，提升濕地涵養水源、固碳、調節氣候等功能，從而促進可持續利用濕地資源。

其中567萬畝獲償8325萬 年初修訂通過《江蘇省濕地保護條例》提出建立濕地生態保育補償制度，逐步實現重要濕地生態保育補償全覆蓋。

根據統計，江蘇重要濕地面積達到1,474萬畝，其中567萬畝已被納入2024年補償項目，獲7,500萬元（人民幣‧下同，約8,325萬港元）補償，有關資金可用於保護修復重要濕地生態系保、維護自然岸線、建設河湖水系連通，以及展開必要調查、監測、巡護、生態保育宣傳教育等。

在一眾獲補貼項目中，位於無錫市新吳區大溪港濕地公園附近淨慧寺村，成功利用100萬元（約111萬港元）清淤，除了改善居住環境之餘，亦吸引他人前來觀光，帶動村民增加收入。