菲華裔前市長郭華萍 被指認識柬籍華諜

【本報綜合報道】菲律賓打拉省班班市華裔前市長郭華萍疑與中國犯罪集團有關聯而受查，早前在印尼落網並遣返。周一有菲律賓參議員透露，新證據顯示郭華萍為中國政府工作，一名兩年前在泰國落網的柬埔寨籍華裔商人在紀錄片中承認，與她一同為中國國家安全部效力。

郭否認消息

菲律賓參議院上周五在聽證會上，播放25分鐘長的紀錄片《佘智江：被拋棄的中國間諜還是犯罪首腦？》。自稱中國間諜的柬埔寨華商佘智江因涉嫌經營跨國賭博被中國通緝，前年在泰國被捕，目前等待引渡。他稱2016年起為中國國安部效力，郭華萍前年競選市長曾向他籌募選舉資金不果，又指自己知道太多國家機密，回到中國一定會遭滅口。他警告郭華萍「中國不可信」，應告知世界真相。