美軍工企認騙台灣 億計不法獲利允全歸還

抬價項目包括愛國者導彈及雷達系統 美國跨國航空航天防務企業RTX公司前身雷神技術公司在對外軍售虛報價格，其中涉及台灣兩項軍購案。台灣國防部昨日證實，美國政府主動調查事件並通知台方，將代為求償。廠商已與美國司法部達成認罪協議，不當得利將全數歸還台灣。

美國問責局早前審核國防部對外軍售案時，發現雷神公司於2011至2013年，以及2017年存在不法價格欺詐行為，不但抬高價格造成友邦損失，其中還可能涉及洗錢、貪瀆、官商勾結等情況。

美國司法部啟動調查，發現台灣是受害對象之一，在2013年採購愛國者防空導彈系統、2017年採購雷達系統中損失上億美元。

美在台協會疑圖隱瞞台涉案 RTX公司已於今年7月，與美國司法部達成總值9.75億美元（約76億港元）認罪協議。有報道指，美方發現問題後雖然把調查結果告知台方，但由於牽涉美國對外軍售的國際信譽，因此美國在台協會（AIT）表明有關報道不會提及台灣，拒絕台方提議共同發表聯合聲明，要求台方對聲明模糊化處理及不得擅自對外洩露。

台灣國防部稱，雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。聲明指出，事件證明美台雙方在軍售制度上有嚴謹防弊設計，調查過程雙方保持密切聯繫協調，但考量全案為司法偵辦案件，細節不宜公開，以免影響進度。網傳所謂「隱瞞」、「掩蓋」等均屬不實。聲明強調，不實訊息由屬性特殊的內容農場網站釋放，操作「疑美論」迹證明顯，對台灣防衞安全、台美關係都是傷害。

新軍援或包括M4無後座力炮 此外，美國早前宣布向台灣提供5.67億美元（約44億港元）軍事援助。台海安全研析中心主任梅復興估計，軍援物資可能包括M4無後座力炮，然而台軍因操作舊裝備而無法撥出人力資源接收新裝備。本報綜合報道