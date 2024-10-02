伊朗伸出橄欖枝 美政府左右為難

以色列總理內塔尼亞胡最近以先前告訴過加薩人民的相同說話，告訴黎巴嫩人民，聲稱以色列的襲擊及軍事行動並非針對黎國人民，而是針對真主黨，是真主黨一直利用黎國人民做人肉盾牌，遮掩其對以色列施行的恐怖主義行動。

其實在加薩及黎巴嫩，哈馬斯和真主黨都不只是一個武裝力量，哈馬斯是加薩的一個宗教、政治、軍事混合組織，真主黨也是黎巴嫩政府內的一部分，它們都代表着各自人民群眾的利益，而以色列一直以來對它們的殘害侵佔，都違反聯合國憲章。

目前以黎邊境的緊張局勢及互轟，使以色列邊境有6萬平民要遷離，黎巴嫩邊境受影響而要遷離的平民更多達10萬人，這對雙方的社會都已造成混亂和傷害。有軍事分析家認為，自2006年以色列入侵黎巴嫩以失敗告終，真主黨就一直構建防衞，使以軍更難入侵。而以軍入侵加薩仍未成功，估計現時士氣低落，只有極少數好戰的特種部隊才有進攻黎巴嫩的意願，然而內塔尼亞胡就像烏克蘭總統澤連斯基一樣要繼續戰鬥，製造緊張局勢來維持政權，以免被趕下台，但明顯地以色列召集的後備軍，是遠遠不足以應對全面與真主黨開戰，更像是虛張聲勢，爭取有利以方的條件。

尋求和平 反對戰爭 另一方面，伊朗總統佩澤希齊揚日前在聯合國大會發表演說，表示伊朗已準備結束與西方國家的核僵局，並指伊朗尋求和平，反對戰爭，無意與任何國家衝突，明顯包括以色列，更呼籲通過對話結束俄烏戰爭。儘管西方有分析家認為，伊朗在西方制裁及與以色列、美國、庫爾德等長期敵對耗損下，終於喘不過氣來，因而要伸出欖橄枝，不過，這並不代表西方取得勝利，因為伊朗「求和」的背景，是為了可進一步參與及投入金磚和上合組織，尋求和平發展機會，擺脫西方的控制。

以色列會否入侵黎巴嫩，或取決於美國的意願。如今烏克蘭瀕臨戰敗，以色列入侵加薩引發人道災難，都令美國面目無光，西方盟友亦對拜登政府有離心。在伊朗善意求和下，拜登政府為了大選選情，相信會阻止以國在黎巴嫩開闢新戰場。諷刺的是，連2018年單方面宣布退出伊核協議的特朗普亦支持與伊朗接觸，拜登政府自然要有所反應！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻