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洪災205死 尼泊爾哀悼3日
尼泊爾持續強降雨引發的洪水和山泥傾瀉，截至周一晚，已造成205人死亡。內閣會議當晚作出決定，自昨日起為遇難者舉行為期3天的哀悼，哀悼期間降半旗誌哀。尼泊爾今年雨季始於6月，目前已近尾聲，今年雨季降水量高於往年雨季平均降水量。（綜合報道）
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