兩岸國際

美墨爆罷工 36港口受影響

美國東岸和墨西哥灣沿岸港口工人昨日舉行罷工，導致36個港口受到影響，若罷工持續數周，可能再次引發通脹。總統拜登有權引用法律將罷工推遲80天，以便勞資雙方進一步談判，但白宮尚無此計劃。分析認為，美國超過三分之一的進出口可能會受到罷工影響，每天經濟損失可達45億美元（351億港元）。（綜合報道）
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