Google將斥78億 在泰建數據中心 雲端區域

【本報綜合報道】泰國總理佩通坦周一和Google及其母公司Alphabet的財務總監波拉特會面。佩通坦承諾會持續發展數碼政策，波拉特宣布Google將在泰國投資10億美元（約78億港元），建立數據中心和雲端區域。

去年11月簽合作備忘錄 泰國新任總理佩通坦在總理府會見並宴請波拉特，佩通坦在致詞時表示，去年11月也就是前總理賽塔任內，促成Google和泰國的數碼經濟及社會部簽署合作備忘錄，雙方着重在雲端系統，協助加強泰國的數碼競爭力和加速數碼轉型過程，佩通坦表示自己將會繼續推動這樣的合作關係。

佩通坦表示，加強數碼經濟是泰國轉型的重要關鍵，透過加強民眾的數碼能力，減少不平等並提供更多機會，泰國不只會提供穩定的基礎設施，而且會中立地使用這些技術。此外，佩通坦表示，建立數碼法規環境也很重要，泰國其中一項關鍵的政策就是雲端優先政策，能讓政府透過適合數碼時代的彈性法規，加強數碼服務、數據管理和網絡安全。