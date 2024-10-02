颶風奪逾130性命 拜登將視察災情

賀錦麗聽報告 特朗普斥擺拍 颶風海倫妮日前吹襲美國東南部，造成嚴重災情，在6個州造成的死亡人數，增加至逾130人，另有600多人失蹤；總統拜登最快當地時間今日到北卡羅萊納州視察災情。民主黨總統候選人、副總統賀錦麗在社交平台發布自己聽取災情報告的照片，但遭共和黨總統候選人、前總統特朗普批評照片是擺拍，因為賀錦麗的耳機線疑似沒有插入手機。

白宮國土安全顧問蘭德爾估計，風災可能導致高達600人下落不明，部分人可能已死亡。海倫妮上周四以4級颶風姿態在佛羅里達州西北部登陸後，為多個東南部州份帶來災情。災區仍有約200萬戶缺乏電力供應，災民急需食物和食水。

北卡州毀數百路 社區消失 北卡州州長科珀表示，當地有數百條道路被摧毀，許多社區從地圖上消失，這是個空前的風暴。

科珀警告河水還在上漲，因此危險尚未結束。10隊聯邦搜救隊伍正在災區搜救，另有9隊正前往災區。當局透過貨車和貨機加緊運送物資，有義工更出動騾子運送糧水和必需品到偏遠山區。拜登周一與科珀等人舉行視像會議，聽取災情報告，他稍後會到當地視察。特朗普到喬治亞州視察災情時，批評拜登政府拒絕救助支持共和黨的受災地區；拜登對此強烈否認，反斥特朗普講大話。

賀錦麗周日發表的照片顯示，她坐在副總統專機「空軍二號」上、桌上放置着一部手機，一邊用右耳帶着耳機聽取報告，一邊記筆記，但耳機線垂直落下，並未插入桌上的手機，暫不知下方是否還有另一部手機。特朗普批評：「又一張假照片，出自一個不知道自己在做甚麼的人。你必須將耳機線插入手機才能工作。」賀錦麗競選團隊並未對此回應，僅稱賀錦麗已取消周一的競選活動，前往華盛頓聽取海倫妮災情報告，在不影響救災工作的情況下，她還將前往受災地區。本報綜合報道