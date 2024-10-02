越南漁船西沙疑遭華攻擊10傷

一艘越南漁船周日在西沙群島捕魚時，疑似遭到一艘中國船隻的襲擊，導致船上漁民受傷。據越南廣義省屏山區平州公社人民委員會主席馮柏王證實，涉事漁船在西沙群島作業期間遭到攔截和襲擊，3名船員手臂和腿骨折，另有7名船員受傷。目前越南當局正在調查此事。（綜合報道）