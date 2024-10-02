10月2日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月02日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
越南漁船西沙疑遭華攻擊10傷
一艘越南漁船周日在西沙群島捕魚時，疑似遭到一艘中國船隻的襲擊，導致船上漁民受傷。據越南廣義省屏山區平州公社人民委員會主席馮柏王證實，涉事漁船在西沙群島作業期間遭到攔截和襲擊，3名船員手臂和腿骨折，另有7名船員受傷。目前越南當局正在調查此事。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241002-1002_00180_030/越南漁船西沙疑遭華攻擊10傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc