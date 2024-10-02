兩岸國際

歐盟願向華加關稅後續商協議

歐盟計劃於周五就是否對中國製造的進口電動車加徵逾35%的關稅進行投票。歐盟高級官員周一表示，即使在表決後，歐盟委員會仍願繼續與中國就潛在協議談判，以避免對中國電動車加徵關稅。歐盟委員會已表明，可能重新審查先前拒絕中國公司提出的價格承諾，其中包括最低進口價格和數量上限。（綜合報道）
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