10月2日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月02日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中美商務部長將談電動車限制
內地官媒昨日消息指，中國商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多將於近日舉行通話，討論中美經貿關係及雙方重點關注的經貿問題，包括各方普遍關注的電動車限制等。據報，今次通話是兩國商務部門機制性對話溝通。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241002-1002_00180_028/中美商務部長將談電動車限制
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc