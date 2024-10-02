中美商務部長將談電動車限制

內地官媒昨日消息指，中國商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多將於近日舉行通話，討論中美經貿關係及雙方重點關注的經貿問題，包括各方普遍關注的電動車限制等。據報，今次通話是兩國商務部門機制性對話溝通。（綜合報道）