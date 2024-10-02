反洗錢組織 撤朝觀察員國地位
【本報綜合報道】南韓外交部周一發布消息，包括中國、美國、南韓等42個正式成員的亞太反洗錢組織（APG），其第26次年會當地時間上周二在阿聯酋阿布扎比舉行，全體成員一致同意通過取消北韓的觀察員國地位議案。
當選後從未參與活動
據報道，北韓於2014年7月舉行的APG第17次年會上獲得觀察員國地位，需履行接受APG代表團訪問、配合秘書處撰寫報告、參加相關活動並作出貢獻等義務。APG去年7月曾警告北韓若至下一年仍未參與APG任何活動，可能在年會上討論取消其觀察員國地位的議案。由於該國過去6年不曾參與APG活動，上周二會上一致同意取消其觀察員國地位。
美日韓3國政府近日另以視像方式舉行高級別網絡安全協商機制會議，商定共同追查北韓非法網絡活動的幕後操手。會上指出，北韓為籌集發展大規模殺傷性武器、彈道導彈項目資金而進行的非法網絡活動變本加厲，包括美日韓的全球虛擬資產交易所逐漸成為朝方主要攻擊對象，因此商定增強遏制其非法網絡活動能力。
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