反洗錢組織 撤朝觀察員國地位

當選後從未參與活動

據報道，北韓於2014年7月舉行的APG第17次年會上獲得觀察員國地位，需履行接受APG代表團訪問、配合秘書處撰寫報告、參加相關活動並作出貢獻等義務。APG去年7月曾警告北韓若至下一年仍未參與APG任何活動，可能在年會上討論取消其觀察員國地位的議案。由於該國過去6年不曾參與APG活動，上周二會上一致同意取消其觀察員國地位。