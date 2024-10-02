通脹醜聞下膺日揆 石破茂策略受關注

接替岸田文雄 迎眾院選舉 日本臨時國會眾議院和參議院昨日舉行首相指名選舉，自民黨新總裁石破茂接替在任約3年後放棄連任的岸田文雄，正式當選成為第102任日揆。石破茂上任後，如何帶領風波不斷的自民黨迎戰本月底的眾議院選舉，以及拆解日本通脹等問題，將備受關注。

67歲的石破茂昨日下午在眾議院全體會議首相指名選舉中，被指定為第102任首相，之後交由參議院進行指名選舉。他接替岸田文雄執掌政權，隨即要組建內閣。經過在皇宮舉行的首相任命儀式和閣僚認證儀式後，石破內閣將於當晚成立。執政黨擬於周五在參眾兩院發表施政演說，下周一起實施各黨代表質詢。石破茂將在施政演說中強調鑑於收回扣事件挽回信賴以及實現工資漲幅超過物價漲幅，立憲民主黨黨首野田佳彥打算在各黨代表質詢中嚴厲追究政治獻金問題。

美大使冀強化與日關係 岸田文雄至此擔任首相1,094天，在歷史上排名第8長。他在任內放寬了新冠防疫政策，並致力於增加國防開支、兒童和育兒預算，以及能源政策的改變，包括重新啟動核電廠和延長其運作期限。在外交方面，他改善了日韓關係，並突訪正與俄羅斯開戰的烏克蘭，並於去年舉辦七大工業國集團（G7）廣島峰會，宣揚「岸田外交」風格。由於前首相安倍晉三遇刺身亡事件曝光的前統一教會問題，以及自民黨派系秘密資金醜聞的應對方法，導致岸田內閣支持率低迷，他也因此陷入困境，並未爭取連任自民黨總裁。

美國駐日大使伊曼紐爾表示，有意與石破茂攜手強化日美關係，認為對方與過去的首相一樣為日美同盟作出貢獻，希望互相尊重的同時開展合作。他強調將以此前的3年為基礎，展現出對延續岸田政府對美政策的期待。日媒分析指，其言論可能是考慮到石破曾提及有必要修改《日美安全保障條約》和《日美地位協定》。

眾議員舉牌抗議黑金事件 在臨時國會眾議院和參議院對石破茂進行首相指名選舉期間，在野黨令和新選組的女眾議員大石晃子上台舉起一張紙，上面寫有「（編制）能登補充預算」，之後再舉起另一張紙，寫有「停止（眾議院）解散以隱藏黑金」。眾議院議長額賀福志朗最終命令警員，帶走該議員。本報綜合報道