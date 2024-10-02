以總理向民眾喊話 料圖搞分化

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周一罕有地發布片段向伊朗人民喊話，指摘伊朗政府正把國民推向深淵，當地人民值得更好的領袖，又強調中東地區沒有以色列無法觸及的地方。分析認為，內塔尼亞胡似乎想要挑撥伊朗政權和伊朗民眾之間的關係。

指當地人值得更好領袖 內塔尼亞胡在該段長約3分鐘的英文影片中指，以色列與伊朗人民同在，斥責「伊朗狂熱神權政治家」花大錢支持哈馬斯和真主黨，卻不關心伊朗人民的未來。他指伊朗最終會獲得自由，而那一刻會比人們想像中來得更早，並指伊朗和以色列最終會和平共處。

總部位於倫敦的「中東之眼」認為，內塔尼亞胡除了想挑撥伊朗政權和民眾的關係外，亦似乎在向德黑蘭發出警告，即以色列在殺了一眾真主黨領導人後，已把目光轉向伊朗。

有網民在社交平台留言，指出：「伊朗人說波斯語，不說英語，內塔尼亞胡的發言只是為了在西方面前做宣傳。」

以色列上周五襲擊黎巴嫩，殺死真主黨領導人納斯魯拉。伊朗議會議長卡利巴夫同日表明，伊朗將毫不猶豫採取措施，協助地區武裝組織對抗以色列。惟伊朗外交部發言人卡納尼周一指，伊朗沒有計劃直接對抗以色列，稱黎巴嫩和巴勒斯坦領土上的武裝分子有能力和力量抵禦侵略，伊朗沒有必要派遣額外或志願部隊。