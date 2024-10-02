俄國防開支明年增25% 冷戰以來最高

【本報綜合報道】俄羅斯周一公布預算文件草案，顯示該國計劃將國家國防開支增加25%，明年預算為13.5萬億盧布（約1.13萬億港元），達到國內生產總值（GDP）的6.3%，是冷戰以來的最高水平。

前線服役年薪最低逾27萬 預算草案於周一正式提交下議院國家杜馬審議，其中國防支出將佔明年預算支出總額41.5萬億盧布（約3.47萬億港元）的32%。國防開支總額的約10%將用於軍事人員工資，創下蘇聯解體後的最高水平，前線服役第一年的最低年薪達到325萬盧布（約27.2萬港元）。包括軍事和安全機構融資的國家安全支出，明年將達到3.5萬億盧布（約2,900億港元），連同國防開支總共幾乎佔總預算的41%，並佔GDP的8%。

財政部發聲明指，將分配並已分配資源，為武裝部隊配備必要的武器和軍事裝備、支付軍人工資、支持國防工業企業。在西方制裁下，俄羅斯石油和天然氣在國家預算收入中的份額，將達預算總收入的27%。總統普京周一發表講話時，表明俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動所有目標必將達成。

另外，美軍周日公布影片，顯示美軍上周一在阿拉斯加州附近執行例行攔截活動時，一架俄羅斯蘇35戰機採取不安全動作，從後方危險加速掠過F16戰機機頭。北美空防司令部兼美國北方司令部司令吉略特（Gregory M. Guillot）在社交平台發聲明指，當日的俄羅斯蘇35戰機做出不安全、不專業的行為，並危及所有人，強調在專業空軍中不會看到如此情況。