中俄巴伊外長 促北約撤阿富汗制裁

譴責各種形式恐襲

應伊朗邀請，第三次中國、伊朗、巴基斯坦和俄羅斯4國阿富汗問題非正式外長會議，上周五在美國紐約第79屆聯合國大會期間舉行。部長們討論了阿富汗當前局勢，重申尊重其國家主權、政治獨立、統一和領土完整；同時注意到伊斯蘭國─呼羅珊省、阿蓋德等各類恐怖組織對本地區乃至全球安全造成重大威脅；敦促阿富汗執政當局採取更多可視、可核查的舉措，履行反恐國際義務和承諾。他們強烈譴責近期在阿富汗及地區發生的各種形式恐襲，要求堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，強調阿富汗構建廣泛包容治理體系的重要性。