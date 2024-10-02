以在中東多國開戰場 黎巴嫩敍利亞300死傷

白宮警告 伊朗準備導彈攻擊以色列 儘管美國總統拜登表明要避免中東爆發全面戰爭，以色列周一仍展開多線作戰，宣布在黎巴嫩南部開展有限度的地面行動，同日又向敍利亞首都大馬士革發動空襲，合共造成逾300死傷；以軍翌日又向黎巴嫩首都貝魯特實施精準打擊。與此同時，白宮稱伊朗準備發射彈道導彈攻擊以色列，警告德黑蘭一旦對以出手，將面臨嚴重後果；美國駐以使館促請職員及其家屬就地避難。

以色列國防軍周一宣布，在北部與黎巴嫩邊境接壤的梅圖拉、米斯加夫阿姆和吉拉迪村等地，設立軍事禁區。黎巴嫩衞生部指，以軍同日開始在黎巴嫩南部開展有限度的地面行動，多個城鎮和村莊遭到攻擊，加上以軍對黎巴嫩首都貝魯特的空襲行動，合共造成最少95人死亡、172人受傷。真主黨昨日向以色列中部發射多枚火箭，以國多地傳出巨響，特拉維夫等響起防空警報。

以稱沒計劃長佔黎巴嫩 有以色列官員強調，地面行動範圍有限，以軍聚焦移除即時的威脅，包括真主黨滲透以色列北部的能力，沒計劃留在黎巴嫩或長期佔據，但拒絕透露實際時間表。以軍揚言，不能讓去年10月7日的情況重現；又指聯合國安理會通過以黎和平決議至今18年，若全世界都無法將真主黨趕走，以色列只能自己動手。

以軍阿拉伯語發言人阿德伊（Avichay Adraee）昨日敦促黎南20多個城鎮的居民立即撤離，稱：「以軍不想傷害你們，你們必須立即撤離家園。任何靠近真主黨成員、設施和戰鬥裝備的人都在把生命置於危險之中。」消息指，黎巴嫩政府軍正從南部與以色列接壤的數個邊境地區撤軍。黎巴嫩軍隊與真主黨不同，受黎巴嫩中央政府控制，過去一段時間並沒有向以色列發動軍事攻擊，不過外界普遍認為，真主黨的軍事力量比黎巴嫩政府軍更為強大。

美同意以地面打擊真主黨 在以方無視拜登呼籲、對黎巴嫩展開地面行動後，美國國務院發言人米勒周一向記者表示，以色列告知他們，目前正着手有限度行動，鎖定邊界附近的真主黨基礎設施。白宮國家安全委員會承認，擴大軍事行動存在風險，重申唯獨透過外交，才能實現以黎邊境持久穩定。美國防長奧斯汀則和以色列防長加蘭特通電話，同意有必要透過地面行動，在邊境掃除真主黨可用於越境施襲的設施。俄羅斯外交部昨日呼籲以色列從黎巴嫩撤軍，警告地面行動會帶來更多暴力。

另一方面，敍利亞大馬士革昨天凌晨傳出多下爆炸聲，敍利亞防空系統在附近至少3次攔截敵對目標。敍利亞國防部表示，當地時間凌晨兩時左右，以色列由戈蘭高地方向利用無人機與戰機攻擊大馬士革，敍利亞防空系統擊落了大部分導彈和無人機。

敍國官媒報道，在以色列針對大馬士革的「奸詐侵略」後，主播艾哈邁德（Safaa Ahmed）作為烈士死去。與此同時，也門叛軍青年運動發言人薩雷周一宣稱，該組織當日出動多架無人機實施兩次軍事行動，分別打擊以色列特拉維夫及埃拉特軍事基地，藉此回應以軍先前襲擊。本報綜合報道